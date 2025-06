Renzi affonda Schlein | Il quorum non ci sarà facile prevederlo

In un panorama politico frammentato e in continua evoluzione, Renzi mette in luce le difficoltà della sinistra italiana di raggiungere il quorum, evidenziando un cortocircuito tra alleanze e strategie. La crisi dei referendum promossi da Landini, Pd, M5s e Avs riflette le tensioni interne e le sfide di un’area politica sempre più divisa. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro del centrosinistra?

C'è chi fa già festa per il flop dei 5 referendum promossi da Maurizio Landini, Pd, M5s e Avs. E quel qualcuno è un alleato di Elly Schlein, segretaria dem. Un bel cortocircuito per la sinistra italiana sempre più a pezzi. "Ormai è evidente che il quorum non ci sarà, come del resto era facilmente prevedibile vedendo i precedenti", scrive Matteo Renzi nella sua Enews osservando che "i quesiti sul lavoro erano infatti ideologici e rivolti al passato come abbiamo detto in tutte le varie tribune televisive". L'esultanza del leader di Italia Viva non dovrebbe sorprendere, visto che i referendum erano pensati per smantellare la sua riforma del lavoro, il Jobs Act. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Renzi affonda Schlein: "Il quorum non ci sarà, facile prevederlo"

