Remo Rapino chiude il Maggio dei libri all' auditorium Zambra di Ortona

Il Maggio dei Libri si conclude con un evento imperdibile all'Auditorium Zambra di Ortona: la presentazione di "Di nome faceva Arturo" di Remo Rapino. L'autore, con il suo stile coinvolgente, ci condurrà in un viaggio tra ricordi e emozioni, chiudendo così questa seconda edizione della rassegna letteraria promossa da Unaltroteatro. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della buona lettura e della poesia.

Con "Di nome faceva Arturo" (Ed. CittĂ Nuova) di Remo Rapino, si chiude la rassegna letteraria il "Maggio dei Libri", seconda edizione, promossa da Unaltroteatro di Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio in collaborazione con la Libreria Moderna Fabulinus & Minerva di Micaela e Francesco Ortolano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Remo Rapino chiude il "Maggio dei libri"all'auditorium Zambra di Ortona

