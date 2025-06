Regione approvato il nuovo calendario venatorio Stagione al via dal 21 settembre

La Regione Lazio ha dato il via alla nuova stagione venatoria, approvando il calendario regionale che stabilisce le date e le regole da rispettare. Con il decreto del presidente Francesco Rocca e la proposta dell’assessore Giancarlo Righini, si apre una stagione ricca di opportunità per gli appassionati di caccia e pesca, nel rispetto delle normative ambientali. La stagione avrà inizio il 21 settembre 2025 e...

Con decreto del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e su proposta dell’assessore alla Caccia e alla Pesca, Giancarlo Righini, è stato approvato il calendario venatorio regionale e il regolamento per la stagione 2025-2026 nel Lazio. La stagione avrĂ inizio il 21 settembre 2025 e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Regione, approvato il nuovo calendario venatorio. Stagione al via dal 21 settembre

