Reggiolo donna grave per i morsi del suo cane

Una giornata drammatica a Reggiolo, dove una donna di 40 anni è rimasta gravemente ferita dai morsi del suo cane. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio in via Malagoli, ha scosso la comunità locale, lasciando tutti in attesa di chiarimenti sulle cause di questa improvvisa aggressione. La vicenda solleva importanti riflessioni sulla gestione degli animali domestici e sulla sicurezza dei cittadini. Continuate a leggere per conoscere i dettagli e le implicazioni di questo incidente.

Reggiolo (Reggio Emilia), 9 giugno 2025 - Una donna quarantenne è rimasta seriamente ferita dai morsi del suo cane. E’ accaduto nel tardo pomeriggio in via Malagoli, alla prima periferia di Reggiolo, nei pressi di una carrozzeria. Per cause ancora da chiarire, il cane ha aggredito la donna, che ha riportato evidenti ferite al volto, al seno e alle braccia. Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto gli operatori della Croce rossa locale, raggiunti dal personale dell’automedica. E’ stato mobilitato anche l’elisoccorso di Parma, atterrato in un campo vicino al luogo teatro dell’aggressione dell’animale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggiolo, donna grave per i morsi del suo cane

