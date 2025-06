Reggio Emilia Assit Group dona apparecchiatura per diagnosi e follow up uveite

Reggio Emilia si distingue ancora una volta per la sua attenzione alla salute oculare: grazie alla generosa donazione di Assist Group, l’Arcispedale Santa Maria Nuova potrà offrire diagnosi e follow-up di uveite più precisi e tempestivi. Questa innovativa apparecchiatura, un sistema Spectralis Oct2 Compact con modulo angiotomografia (Octa), rappresenta un passo avanti importante nella lotta alle patologie oculari. La tecnologia al servizio della comunità, per migliorare il benessere visivo di tutti.

(Adnkronos) – La Struttura dipartimentale di Immunologia oculare dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia può contare su una nuova apparecchiatura biomedica donata da Assist Group, realtà attiva nel marketing e nell'innovazione tecnologica con profonde radici nel territorio emiliano. Il nuovo strumento, un sistema Spectralis Oct2 Compact con modulo angiotomografia (Octa) – informa una nota . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

