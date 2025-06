Reggiana | Passione e Numeri da Serie A per i Tifosi in Trasferta

La passione per la Reggiana trasforma ogni trasferta in una vera e propria festa, e i numeri lo confermano. Secondo "Stadiapostcards", il sito specializzato in dati sulle presenze negli stadi, la tifoseria granata si distingue per dedizione e supporto costante. Con una media di presenze che la colloca al 24° posto su 100 squadre professionistiche, i tifosi della Reggiana dimostrano che il loro amore va oltre i confini dello stadio, alimentando una passione che non conosce limiti.

La grande passione dei tifosi della Reggiana verso l'amata squadra granata non è di certo un segreto, ma il tutto è certificato dai numeri. "Stadiapostcards", il noto sito di dati sulle presenze negli stadi ha pubblicato un'interessante statistica: la media di presenze dei tifosi di ogni squadra italiana di Serie A, B e C in trasferta nella stagione appena conclusa. La Reggiana si attesta al 24° posto tra tutte le 100 squadre professionistiche: sono 672 i tifosi reggiana presenti in media nei settori ospiti in giro per gli stadi d'Italia. Aerei, treni, bus, auto: non ci sono limiti per questo amore.

