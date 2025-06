Regata Brindisi – Corfù | Anywave prima anche in tempo compensato

Un vento di vittoria soffia su Brindisi: l'imbarcazione Anywave di Alberto Leghissa si aggiudica la 39ª Regata Internazionale Brindisi-Corfù, conquistando il primo posto sia in tempo reale che in tempo compensato. Una gara emozionante e ben condotta, che dimostra come passione e tecnica possano fare la differenza in mare aperto. La sfida tra vele e oceano si conferma un evento imperdibile per gli appassionati di vela, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all'ultima boa.

BRINDISI – Prima in tempo reale e prima anche in tempo compensato. L'imbarcazione Anywake, dell'armatoreskipper Alberto Leghissa, stando alla classifica provvisoria stilata nella serata di oggi (9 giugno) è la vincitrice della 39esima edizione della regata internazionale Brindisi – Corfù.

