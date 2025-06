Regata Brindisi – Corfù | Anywave la trionfatrice della 39esima edizione

La 39esima edizione della regata Brindisi-Corfù si è conclusa con una vittoria emozionante: Anywake, guidata dall’esperto skipper Alberto Leghissa, ha trionfato sia in tempo reale che in quello compensato. Con un’azione da brivido, l’imbarcazione ha completato la traversata in appena 17 ore e 55 minuti, dimostrando capacità e tenacia. Una vittoria che resterà impressa nella storia di questa prestigiosa competizione, scrivendo un nuovo capitolo di eccellenza e passione nel mare Mediterraneo.

