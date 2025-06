Referendun affluenza flop 28% Il campo largo implode per l’ennesima volta

Il flop dell’affluenza alle urne, con solo il 28%, conferma ancora una volta la disillusione degli italiani verso il referendum. Nessun quorum raggiunto sui cinque quesiti, segnando un fallimento che sembra ormai consueto. Questo evento, più che una reale volontà popolare, si rivela spesso uno strumento politico per la sinistra di mettere in crisi il governo Meloni. A poche ore dal voto, si spegne la falsa speranza di un consenso forte e duraturo...

I seggi chiudono con un’affluenza parziale che si aggira intorno al 28%. Come volevasi dimostrare. Non si è raggiunto il quorum per nessuno dei cinque quesiti sottoposti agli elettori, un obiettivo a cui mai nessuno ha creduto davvero. Questo referendum, e non è la prima volta che succede, è servito alla sinistra per contarsi e per tentare di minare la solidità del governo Meloni. Tanto che a poche ore dal voto, esaurita la finzione della ricerca del quorum, ci ha pensato Francesco Boccia a dichiarare il nuovo obiettivo: superare i 12 milioni e 300.000 voti. Il senso è quello di dimostrare che si tratta di un voto contro l’esecutivo, o meglio di un voto contro Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Referendun, affluenza flop (28%). Il campo largo implode per l’ennesima volta

