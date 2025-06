Referendumaffluenza primo giorno 22%

Nel primo giorno di voto per i cinque quesiti referendari, l'affluenza si attesta intorno al 22%, segnando un calo rispetto al passato e suscitando riflessioni sul coinvolgimento dei cittadini. I seggi, chiusi questa notte, riapriranno stamattina alle 7 e saranno aperti fino alle 15: un momento decisivo per conoscere l’opinione degli italiani su temi fondamentali come il lavoro e la cittadinanza. Resta con noi per scoprire gli sviluppi di questa importante tornata elettorale.

Nel primo giorno di voto, l'affluenza per i 5 quesiti referendari,quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza,è stata del 22% circa. E' quanto si legge sul sito del ministero dell'Interno.Il dato è in forte calo rispetto al referendum abrogativo sull'acqua del 2011,l'ultimo in cui si era votato in due giorni quando il dato parziale era stato del 41%. I seggi che hanno chiuso alle 23, riapriranno questa mattina alle 7 e fino alle 15 si potrà votare.

Referendum, quale sarà l'affluenza? La stima di Swg. Il sondaggio: "Quasi metà degli italiani non è informata" - Con l'approssimarsi del referendum degli 8 e 9 giugno, le preoccupazioni sulla partecipazione al voto emergono.

Referendum, #quorum lontanissimo: alle ore 19 #affluenza sotto il 16% (in Emilia-Romagna al 21%)

Referendum, sale l'affluenza? Tutti gli ultimi sondaggi prima del buio! - Polls Giovedì 22 alle ore 21.00 analizziamo tutti i (molti) sondaggi sui referendum dell'8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza subito prima del buio dei sondaggi. Quanto sono conosciuti i

Referendum, quorum lontano. Alle 23 a Bergamo ha votato il 29%, il 22% in provincia - I dati di affluenza - In Lombardia sempre alle 12 ha votato per i primi tre quesiti l'8,09%, l'8,10% per il quarto e quinto.

Referendum, affluenza ai minimi. Alle 23 ha votato poco più del 21% - Cittadini chiamati ad esprimersi su cittadinanza e lavoro: cinque i quesiti.

Referendum, primo dato sull'affluenza alle 12: 7,36 per cento. Nel 2011 era all'11,6 - Numeri in calo rispetto al referendum abrogativo sull'acqua del 2011, quando alla stessa ora aveva vot ...