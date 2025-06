Referendum Viminale | affluenza parziale al 28,53 per cento

Alle ore 23 di ieri sera, si è registrata una affluenza parziale del 28,53% alle urne per i cinque referendum abrogativi su cittadinanza e lavoro, su un totale di 14.155 sezioni su 61.591 in tutta Italia. Un dato che invita a riflettere sull’interesse e sulla partecipazione dei cittadini, mentre si avvicina il momento di conoscere le decisioni che potrebbero cambiare il futuro delle nostre politiche sociali.

E’ del 28,53 per cento la quota di elettori che hanno votato per i cinque referendum abrogativi su cittadinanza e lavoro. Il livello è relativo a 14.155 sezioni su 61.591 seggi, in tutta Italia. L’indicazione è della piattaforma Eligendo del sito internet del Viminale. Si ricorda che si è votato anche nei 13 Comuni sopra i 15mila abitanti per i ballottaggi e nei 7 Comuni al primo turno in Sardegna. Alla chiusura di ieri sera, alle 23, l’affluenza registrata è stata del 22,73 per cento. L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Referendum, Viminale: affluenza parziale al 28,53 per cento

