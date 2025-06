Referendum verso il flop

Il referendum di ieri si avvia verso un risultato deludente, con il quorum lontano e l’affluenza più bassa rispetto alle aspettative. Con oltre 51 milioni di elettori chiamati alle urne, i dati di partecipazione evidenziano come questa consultazione non abbia coinvolto sufficientemente l’elettorato, richiamando alla memoria il flop del 2009. Mentre i promotori e il presidente Sergio Mattarella hanno espresso fiducia nella democrazia partecipativa, i segnali sono chiari: il referendum rischia di non raggiungere gli obiettivi sperati, lasciando aperta una domanda cruciale sulla fiducia

Quorum lontano – almeno a giudicare dai dati d’affluenza di ieri– per i cinque referendum sui quali sono stati chiamati a esprimersi 51 milioni di elettori. Un dato abbastanza in linea (anche se superiore) con l’ultima tornata referendaria – quella del 2009 sulla legge elettorale – in cui si votò su due giorni come quest’anno e che non andò a buon fine. Ai seggi tutti i promotori del referendum oltre al presidente Sergio Mattarella – che ha votato a Palermo – con diverse violazioni del silenzio elettorale. Il Viminale ha comunicato un’affluenza alle 12 tra il 7,41 e il 7,43%, lontana dalla soglia del 10% che storicamente assicura il raggiungimento del quorum. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Referendum verso il flop

