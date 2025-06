Referendum | urne chiuse via allo spoglio

Le urne si sono chiuse in tutta Italia alle 15, dando il via allo spoglio. Purtroppo, nessuno dei cinque quesiti sottoposti ai cittadini ha raggiunto la soglia minima per essere considerato valido. Una tornata referendaria che lascia aperti molti interrogativi e che certamente influenzerà il dibattito pubblico nei prossimi giorni. Restate sintonizzati per aggiornamenti e analisi approfondite.

Urne chiuse in tutta Italia alle ore 15: nessuno dei cinque quesiti sottoposti alla consultazione dei cittadini si avvicina alla soglia minima per rendere valido l'esito referendario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Referendum: urne chiuse, via allo spoglio

In questa notizia si parla di: Chiuse Urne Referendum Spoglio

Elezioni Comunali 2025: urne chiuse, via allo spoglio nei 5 comuni al voto nel napoletano | DIRETTA - Si sono chiuse alle ore 15.00 le urne per le Elezioni Amministrative 2025 nei cinque comuni della provincia di Napoli: Casavatore, Giugliano, Marigliano, Nola e Volla.

Referendum: urne chiuse, via allo spoglio - Urne chiuse in tutta Italia alle ore 15: nessuno dei cinque quesiti sottoposti alla consultazione dei cittadini si avvicina alla soglia minima per rendere valido l'esito referendario ... Leggi su msn.com

Urne chiuse, via allo spoglio: si parte dai referendum - Ieri, domenica 8 giugno e oggi fino alle 15 si è votato in tutta Italia per i cinque quesiti sui temi del lavoro e della cittadinanza. Leggi su lagazzettadelmezzogiorno.it

ELEZIONI: URNE CHIUSE, AL VIA LO SPOGLIO PER REFERENDUM E COMUNALI - ROMA – Urne chiuse in tutta Italia dove si è votato per i referendum, i ballottaggi delle elezioni amministrative in 13 Comuni e il primo turno in sette Comuni della Sardegna. Leggi su abruzzoweb.it