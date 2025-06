Referendum urne chiuse | l' affluenza in Irpinia

Le urne si sono ufficialmente chiuse in Irpinia, con un’affluenza del 29% circa, ben al di sotto del quorum necessario. In Campania, l’interesse per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza resta limitato, riflettendo possibili sfide nella partecipazione democratica. A Avellino primeggia con il 29,79%, ma il dato complessivo invita a riflettere sull’importanza di coinvolgere sempre di più i cittadini nel processo decisionale.

Chiusi i seggi per i cinque referendum in tema di lavoro e cittadinanza. Con dati ancora parziali, l'affluenza si aggira intorno al 29%. Molto lontano il quorum richiesto per la validità delle consultazioni, il 50%+1 degli aventi diritto. In Campania, si registra il 29,79%: è Avellino la prima. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Referendum, urne chiuse: l'affluenza in Irpinia

