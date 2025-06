Referendum urne chiuse | inizia lo spoglio Affluenza definitiva al 30,22% in Liguria la 35,07% Fdi alle opposizioni | Avete perso

Le urne si sono chiuse e lo spoglio è ufficialmente iniziato. In Liguria, con un’affluenza record del 39,1%, la partecipazione ha segnato un dato significativo, posizionando la regione al quarto posto in Italia. Con oltre 3.022 votanti, il risultato vede FDI tra le opposizioni con 3.507 preferenze. Un’analisi che conferma come la politica locale sia ancora simbolo di passione e coinvolgimento della comunità. La Liguria, dunque, continua a essere protagonista nel panorama elettorale nazionale.

La Liguria è stata la quarta Regione italiana con più votanti in rapporto alla popolazione dietro alla Toscana con il 39,1%.

