Referendum urne chiuse | affluenza al 27,49% secondo primi dati

Le urne si sono chiuse in tutta Italia, segnando il primo passo verso i risultati dei referendum e delle amministrative. Con un’affluenza iniziale del 27,49%, si apre ora il momento dello spoglio, fondamentale per determinare il successo o meno delle consultazioni. I prossimi dati ci guideranno nell’interpretare l’umore degli elettori e le tendenze politiche emergenti. Resta con noi per scoprire cosa riserveranno queste decisioni cruciali.

(Adnkronos) – Urne chiuse in tutta Italia dove si è votato per i referendum, i ballottaggi delle elezioni amministrative in 13 Comuni e il primo turno in sette Comuni della Sardegna. Adesso prende il via lo spoglio.  I referendum sono soggetti a quorum, per essere validi devono quindi registrare la partecipazione del 50% +1 degli.

