Referendum urne aperte fino alle 15 | ecco i dati dell' affluenza a Reggio Calabria

Ultime ore per partecipare al referendum e fare sentire la propria voce: fino alle 15 di oggi, gli elettori di Reggio Calabria possono ancora recarsi alle urne. Mentre lo spoglio inizierà subito dopo, l’attenzione rimane alta sull’affluenza, che finora registra numeri ancora troppo bassi per garantire un esito rappresentativo. È il momento di agire: ogni voto conta, perché il futuro della nostra comunità si decide anche con una semplice scelta alle urne.

Ultime ore per votare: fino alle 15 di oggi, lunedì 9 giugno, gli elettori potranno ancora recarsi alle urne per esprimersi sui cinque quesiti del referendum. Subito dopo comincerà lo spoglio, ma l’attenzione, più che sui risultati, è puntata sull’affluenza, ancora troppo bassa per garantire la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it