Referendum urne aperte fino alle 15 | affluenza al 22,7 per cento

Le urne sono state riaperte oggi fino alle 15 per la seconda e ultima giornata di voto sui cinque referendum cruciali su lavoro e cittadinanza. Dopo un'affluenza del 22,7% ieri sera, i cittadini si stanno mobilitando ancora di più, con leader di partito come Schlein, Conte, Fratoianni e Magi che hanno espresso il loro impegno. La partecipazione di oggi sarà determinante per il futuro delle riforme in Italia.

Urne riaperte fino alle 15 di oggi, lunedì 9 giugno, per la seconda e ultima giornata di voto sui cinque referendum in materia di lavoro e cittadinanza. Alla chiusura dei seggi ieri sera alle 23, l' affluenza nazionale si è fermata al 22,7 per cento, secondo i dati del Ministero dell'Interno. A votare sono andati tutti i leader dei partiti promotori, da Elly Schlein a Giuseppe Conte, fino a Nicola Fratoianni e Riccardo Magi. Anche la premier Giorgia Meloni si è recata al seggio, ma ha annunciato di non aver ritirato le schede. In calo l'affluenza al Sud. I dati parziali sull'affluenza ai referendum alle ore 23 mostrano forti differenze territoriali.

Referendum, lo slalom dei partiti alle urne: indicazioni ‘arcobaleno’ per il voto di giugno - In vista del referendum dell'8 e 9 giugno, i partiti si preparano a orientare i propri elettori con indicazioni variegate, un vero e proprio "slalom" politico.

Referendum, alle 12 a Milano l’affluenza è quasi al 10 per cento: urne aperte fino a domani alle 15 https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/06/08/news/referendum_affluenza_urne_aperte_voto_lavoro_cittadinanza-424655641/?ref=twhl… Partecipa alla discussione

Per quello che vale, a #Napoli l'affluenza dei #referendum alle 19:00 è 17,58%. Almeno un motivo per non doversi vergognare troppo, rispetto alla media del 12,2% del Sud. Quesito più votato quello sulla sicurezza, meno quello sulla cittadinanza, ma differen Partecipa alla discussione

I referendum arrancano. Affluenza alle 19: 22%. Più alta della media in Italia. Montagna, urne deserte - Nei comuni della provincia dove il centrodestra è forte la percentuale si abbassa. Leggi su msn.com

Elezioni, a Nuoro affluenza al 43,8 per cento. Per i referendum, nell'isola si ferma al 18,92 - Alle 23 di ieri il dato a livello nazionale si è fermato al 22 per cento, nell’isola è ancora più basso: il 18,93. Leggi su rainews.it

Referendum, urne aperte fino alle 15. Affluenza al 22,7% nel primo giorno di voto - Urne riaperte in tutta Italia fino alle 15 per la seconda giornata di voto sui 5 referendum su lavoro e cittadinanza. Leggi su ilfattoquotidiano.it