Referendum urne aperte fino alle 15 Affluenza al 22

Oggi si conclude il voto su cinque importanti quesiti referendari, con le urne aperte fino alle 15. Dopo una prima giornata di affluenza in calo, stimata attorno al 22%, ogni momento di partecipazione diventa cruciale per plasmare il futuro di lavoro e cittadinanza. Resta con noi per scoprire i risultati e gli sviluppi di questa significativa consultazione.

AGI - Seggi aperti anche stamani, dalle 7 fino alle 15, nella seconda giornata di voto sui cinque quesiti referendari su lavoro e cittadinanza. Urne aperte fino alla stessa ora anche nei 13 Comuni, sopra i 15mila abitanti, dove si vota per i ballottaggi e nei 7 Comuni al primo turno in Sardegna. L'affluenza della prima giornata di voto si aggira attorno al 22%, secondo quanto emerge dai dati del ministero dell'Interno. Il dato è in forte calo rispetto al referendum abrogativo sull'acqua del 2011 - l'ultimo in cui si era votato in due giorni - quando il dato parziale era stato del 41%. Alle 19 di ieri il dato sull'affluenza si era attestato al 16%. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Referendum, urne aperte fino alle 15. Affluenza al 22

In questa notizia si parla di: Referendum Urne Aperte Affluenza

Referendum, lo slalom dei partiti alle urne: indicazioni ‘arcobaleno’ per il voto di giugno - In vista del referendum dell'8 e 9 giugno, i partiti si preparano a orientare i propri elettori con indicazioni variegate, un vero e proprio "slalom" politico.

8/6/25. Dati di affluenza ai Referendum alle 23 di oggi: Italia: 21,82% Veneto 19,25 Rovigo 17,29 Venezia 21,69 Chioggia 14,75% Cavarzere 11,32 Loreo 12,31 Pettorazza 15,57 Porto Tolle 15,15 Porto Viro 11,93 Rosolina 9,92 Taglio di Po 15,39 Urne aperte Partecipa alla discussione

Urne aperte per i referendum: a Cremona alle 12 affluenza al 9.53% https://cremonaoggi.it/2025/06/08/urne-aperte-per-i-referendum-a-cremona-alle-12-affluenza-al-9-53/… #referendum2025 #Referendum Partecipa alla discussione

Referendum, secondo giorno. Urne aperte fino alle 15. Ieri alle 23 affluenza al 22%. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Referendum, secondo giorno. Leggi su tg24.sky.it

Referendum oggi, urne aperte. Aggiornamenti in DIRETTA, affluenza al 22,7% si vota fino alle 15 - Referendum 2025, aggiornamenti in diretta e ultime notizie live: alle 23 di ieri affluenza al 22,7% con il quorum che appare lontano, oggi si vota fino alle ore 15 poi lo spoglio dei voti. Leggi su money.it

Referendum, urne aperte. L’affluenza non decolla, ma a Ferrara sfonda il 23% - Alle 19 il dato della città supera di molto la media nazionale, ferma al 15%. Leggi su msn.com