Referendum Tanti | Il voto dimostra che il Campo largo ad Arezzo è sotto il 30%

Il risultato del referendum ad Arezzo mette in luce una realtà chiara: il campo largo, seppur forte e unito, fatica a superare il 30% dei consensi. La vicesindaca Lucia Tanti analizza con lucidità i dati, sottolineando come la mobilitazione non abbia ancora tradotto in vittoria elettorale significativa. È evidente che il dibattito politico locale si trovi davanti a sfide importanti per coinvolgere e convincere l'elettorato.

La vicesindaca di Arezzo Lucia Tanti ha commentato a caldo l'esito referendario ad Arezzo. "Oltre il quorum - ha detto - parlano i numeri: considerando anche i No la sinistra non va oltre il 30%. Nonostante la mobilitazione. Penso si possa dire, senza tema di smentita, che il campo largo - duro e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Referendum, Tanti: "Il voto dimostra che il Campo largo ad Arezzo è sotto il 30%"

