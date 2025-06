Referendum Tajani | sconfitta della sinistra che rafforza governo

Il referendum di ieri ha segnato una netta vittoria per il governo, rafforzando la sua posizione e dimostrando come la sconfitta della sinistra abbia cambiato gli equilibri politici. Antonio Tajani, vice premier e ministro degli Esteri, commenta con determinazione i risultati, sottolineando il ruolo di questa vittoria nel consolidamento dell’attuale maggioranza. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro politico del nostro Paese?

Roma, 9 giu. (askanews) – “Ho grande rispetto per tutti quelli che sono andati a votare però si è trattato di una grande sconfitta della sinistra che rafforza il governo”: è quanto ha detto il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando alla stampa i risultati del referendum a margine del vertice a Nizza sul “Mediterraneo connesso”. Per Tajani “la sinistra, la Cgil volevano trasformare questo referendum in una spallata a questo governo, ma quando l’assalto al palazzo fallisce, l’assalto si trasforma in una sconfitta per la sinistra”. Secondo il vice premier, “la partecipazione è stata molto bassa, a dimostrazione che anche nel mondo del lavoro servono ricette diverse da quelle della Cgil e della sinistra”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

