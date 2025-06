Referendum Tajani | Rispetto per chi ha votato ma è una sconfitta della sinistra Governo rafforzato

Il referendum Tajani ha acceso un dibattito acceso, con il ministro degli Esteri che osserva come l’esito rappresenti una sconfitta per la sinistra, rafforzando invece il governo in carica. Pur esprimendo rispetto per chi ha partecipato alle urne, Tajani mette in discussione l’efficacia dell’attuale normativa elettorale, alimentando ulteriori riflessioni sulle strategie politiche future. La sfida ora è capire come questa vittoria influenzerà il panorama politico nazionale.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato l’esito del recente referendum, definendolo “una sconfitta della sinistra, che voleva tentare un assalto al governo usando il grimaldello del referendum”. Tajani ha comunque espresso “grande rispetto per chi è andato a votare”, pur sottolineando che “è andata male per l’opposizione, mentre il governo si è rafforzato”. Il vice premier ha anche sollevato dubbi sull’attuale normativa elettorale, sostenendo che “forse è il caso di cambiare la legge”, facendo riferimento all’alto costo delle schede inviate all’estero, molte delle quali sarebbero tornate bianche. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Referendum, Tajani: “Rispetto per chi ha votato, ma è una sconfitta della sinistra. Governo rafforzato”

