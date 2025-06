Referendum su lavoro e cittadinanza i forlivesi snobbano la chiamata alle urne | vince l' astensionismo

Il referendum su lavoro e cittadinanza ha visto i forlivesi preferire l’astensionismo, lasciando la consultazione al di sotto del quorum necessario per la validità. A livello nazionale, serviva il 50% di voti per rendere l’esito effettivo, e anche nella provincia di Forlì-Cesena il dato si evidenzia con un’altissima astensione. A Forlì, il primo quesito sul contratto...

Il referendum sul lavoro e sulla cittadinanza non supera il quorum. Perché lìeffetto della consultazione fosse valido, occorreva arrivare al 50% a livello nazionale. Anche nella provincia di Forlì-Cesena ha prevalso così l'astensionismo. Guardando il dato di Forlì, al primo quesito "Contratto di.

