Referendum su lavoro e cittadinanza falliscono Lega ironizza | “Piccoli problemi di quorum”

Il fallimento del referendum su lavoro e cittadinanza segna un'ulteriore battuta d'arresto per la sinistra, che ha mostrato di non saper coinvolgere il proprio bacino elettorale. La Lega e Fratelli d’Italia celebrano questa débâcle come prova della loro crescita politica e della crisi di credibilità delle opposizioni. Un risultato che apre nuove sfide e riflessioni sul futuro del dialogo politico in Italia. Continua a leggere.

Lega e Fratelli d'Italia esultano per il mancato raggiungimento del quorum al referendum 2025. Matteo Salvini: "Enorme sconfitta per una sinistra che non ha piĂą idee e credibilitĂ e che non riesce a mobilitare neanche i propri elettori". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Referendum Lega Quorum Lavoro

"Pericoloso il referendum sulla cittadinanza": polemiche su Salvini mentre la Lega piccona di nuovo il governo - Il referendum sulla cittadinanza solleva polemiche infuocate, con Matteo Salvini che lancia un allerta: "è il più pericoloso".

La #cittadinanza non si regala come vuole la sinistra. La Lega sceglie l’astensione al #Referendum 2025 su lavoro e #cittadinanza per far mancare il #quorum e contrastare quesiti ritenuti ideologici su #JobsAct e cittadinanza anticipata.#nonandareavotare Partecipa alla discussione

Centrodestra in astensione al referendum su lavoro e cittadinanza ?. Affluenza alle 19 solo 15,8%, lontana dal quorum del 50%+1 . Il voto prosegue fino a domani. Ballottaggi amministrativi in corso ?. #Referendum2025 #Politica #Elezioni #Astensione Partecipa alla discussione

Referendum su lavoro e cittadinanza falliscono, Lega ironizza: “Piccoli problemi di quorum” - Matteo Salvini: “Enorme sconfitta per una sinistra che non ha più idee e credibilità e che non riesce a ... Leggi su fanpage.it

I referendum non raggiungono il quorum. Dai primi dati, affluenza sotto il 30% - 591 sezioni, i primi dati si collocano molto lontano dal target. Leggi su huffingtonpost.it

Referendum lavoro e cittadinanza, urne chiuse e quorum lontano: affluenza sotto il 30 per cento - Chiusi i seggi alle 15 in tutta Italia per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza. Leggi su msn.com