Referendum su lavoro e cittadinanza alle urne è andato il 33,46% dei ferraresi

Alle urne il 3.346 ferraresi, ma il referendum su lavoro e cittadinanza non ha raggiunto il quorum: una partecipazione più bassa rispetto alla media nazionale, che si aggira intorno al 30%. Nonostante l'interesse di pochi, il voto rappresenta comunque un segnale importante per il nostro territorio. La sfida ora è capire come questa mancata partecipazione influenzerà le future decisioni politiche e sociali a Ferrara.

Si sono chiuse le urne alle 15 di lunedì 9 giugno e, come i più avevano pronosticato, il referendum sui temi del lavoro e della cittadinanza non ha raggiunto il quorum. Se la media nazionale di partecipazione al voto ha superato di poco il 30%, i ferraresi che hanno deciso di rispondere ai cinque. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Referendum su lavoro e cittadinanza, alle urne è andato il 33,46% dei ferraresi

