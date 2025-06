Referendum su lavoro e cittadinanza a Reggio Calabria affluenza definitiva al 20,10%

A Reggio Calabria e in tutta la Calabria, il referendum sui temi di lavoro e cittadinanza ha registrato un’affluenza del 23,81%, insufficiente a raggiungere il quorum e rendere validi i cinque quesiti. Un dato che riflette le sfide della partecipazione democratica in regione. Catanzaro e altre città si confrontano con questa realtà, sottolineando l’importanza di una maggiore consapevolezza civica. La questione ora si sposta sul futuro del coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale.

Quorum non raggiunto per i cinque quesiti referendari sui temi di lavoro e cittadinanza. In Calabria, il dato definitivo dell'affluenza, per esprimere il voto al referendum, si è fermato al 23,81% secondo i dati diffusi dalla piattaforma Eligendo del ministero dell'Interno. Catanzaro è.

? E' tra il 15 e il 16% il dato dell'affluenza, alle ore 19, per i referendum (cinque quesiti, quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza). Con i dati di oltre 45 mila sezioni, su 61.591, l'affluenza e' al 15,72%. Partecipa alla discussione

Io mi chiedo se alla gente sembri normale che un politico suggerisca di non andare a votare per un referendum che ha quattro quesiti che trattano di lavoro. Il problema è il quesito sulla cittadinanza? Allora vai e voti no. Era facile, invece vi siete fatti manipolar Partecipa alla discussione

