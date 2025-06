Referendum su cittadinanza delude ma Magi rilancia | si riparte subito

Il referendum sulla cittadinanza delude le aspettative, con il mancato raggiungimento del quorum e un risultato sotto le attese rispetto ad altri quesiti. Tuttavia, Magi rilancia con determinazione, pronto a ripartire subito per portare avanti le sue istanze e stimolare un nuovo dibattito. In un contesto politico in fermento, si apre una sfida cruciale per il futuro dell'integrazione e della rappresentanza nel nostro Paese.

Roma, 9 giu. (askanews) – Stop al referendum sulla cittadinanza. A decretarne l’insuccesso certamente la mancanza del quorum, ma anche un risultato peggiore rispetto agli altri quattro quesiti sul lavoro che erano stati proposti dalla Cgil. Perché solo due terzi di chi ha votato, ha scelto il sì per chiedere di ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza legale in Italia per ottenerla. A metterci la faccia, tra le forze politiche, c’è solo Riccardo Magi, leader di +Europa, tra i fondatori del comitato promotore, in una conferenza stampa allestita alla Soho House a San Lorenzo a Roma. Magi ammette la sconfitta ma non rinuncia a dare una lettura su numeri e cause: “ha vinto l’astensionismo organizzato che si è fatto forte dell’astensionismo spontaneo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

