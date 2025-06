Referendum Si vota fino alle 15 L’affluenza di ieri si è attestata al 27%

Il referendum di questa primavera 2025 si prospetta come una sfida cruciale per il futuro del lavoro e dei diritti civili in Italia. Con un’affluenza del 27% alle ore 23 di ieri, alle 15 di oggi resta ancora un’occasione fondamentale per esprimere la propria voce. Ricorda, il tuo voto può fare la differenza: recati alle urne prima della chiusura e contribuisci a plasmare il domani del nostro Paese.

E’ davvero lunga e tosta la sfida alla quale sono sottoposti i cinque quesiti referendari promossi, in questa fine di primavera 2025, dalla Cgil per una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori ed anche per il riconoscimento della cittadinanza italiana agli stranieri. Resta ancora la giornata di oggi, dalle 7 alle 15, per recarsi alle urne ma intanto il dato dell’affluenza alle ore 23 di ieri sera, ovvero al momento della chiusura dei seggi, era ancora lontano dal quorum, con il 26,93% a livello provinciale che si incastona nel 29,85% fatto registrare su scala regionale e nel 21,99% a livello nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum. Si vota fino alle 15. L’affluenza di ieri si è attestata al 27%

In questa notizia si parla di: Affluenza Referendum Vota Attestata

Referendum, quale sarà l’affluenza? La stima di Swg. Il sondaggio: “Quasi metà degli italiani non è informata” - Con l'approssimarsi del referendum degli 8 e 9 giugno, le preoccupazioni sulla partecipazione al voto emergono.

VOTASĂŚ Partecipa alla discussione

Referendum. Si vota fino alle 15. L’affluenza di ieri si è attestata al 27% - I temi sono i diritti dei lavoratori e la cittadinanza italiana agli stranieri. Leggi su msn.com

Referendum, alle 12 affluenza al 7,4%: si vota fino alle 23 - A mezzogiorno della prima delle due giornate di voto, il Ministero dell’Interno rende noti i dati dell'affluenza: il quorum resta un miraggio. Leggi su vanityfair.it

Referendum 2025: fino a che ora e come si vota oggi - Si tratta di una disciplina introdotta dal Jobs Act: nelle imprese con più di 15 dipendenti il ... Leggi su repubblica.it