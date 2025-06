Referendum si sono chiusi i seggi

I seggi per i referendum si sono ufficialmente chiusi alle 15:00, con l’affluenza che ha raggiunto il 22,73% nel primo giorno di votazioni. Dopo la giornata di ieri, italiani hanno espresso le proprie opinioni su cinque quesiti, tra cui questioni di lavoro e cittadinanza. Rispetto al passato, questo dato segna un calo significativo, riflettendo forse una crescente disaffezione o nuove dinamiche nel nostro sistema democratico. La partecipazione sarà cruciale per capire l’esito di questa importante consultazione.

15.00 Si sono chiusi alle 15 i seggi per il voto dei referndum. Si è votato anche nella giornata di ieri. Nel primo giorno di voto, l'affluenza per i 5 quesiti referendari,quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza,è stata del 22,73%. E' quanto si legge sul sito del ministero dell'Interno.Il dato è in forte calo rispetto al referendum abrogativo sull'acqua del 2011,l'ultimo in cui si era votato in due giorni quando il da-. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

“Dobbiamo andare a votare tutti. Mi sono messo già d’accordo con i miei musicisti per i Referendum”: lo rivela Marco Mengoni a Che Tempo Che Fa - Ieri sera, 11 maggio, Marco Mengoni è stato ospite a “Che tempo che fa” da Fabio Fazio. Durante l’intervista, ha condiviso il suo sostegno all’appello di Geppi Cucciari per incentivare la partecipazione ai prossimi Referendum.

L'affluenza dei votanti per i 5 quesiti referendari è stata oggi di circa il 22%. I seggi si sono chiusi alle 23 e riapriranno alle 7, fino alle 15.

L'#affluenza dei votanti per i 5 quesiti referendari alle 23 è di circa il 22%. E' quanto si legge sul sito del ministero dell'Interno. I #seggi si sono chiusi alle 23 e riapriranno domani mattina alle 7 per restare aperti fino alle 15.

