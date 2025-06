Referendum senza quorum l’affluenza si ferma al 30%

L'affluenza ai referendum senza quorum si stabilizza al 30%, un dato in crescita rispetto al 22,72% di ieri sera. Con l'esame di oltre 57.000 sezioni su un totale di 61.591, emerge un quadro chiaro della partecipazione degli italiani alle consultazioni. La percentuale, che si avvicina alla conclusione dello scrutinio, riflette un interesse crescente e una partecipazione significativa. Ma cosa significa davvero questo trend per il futuro della democrazia nel nostro Paese?

a Secondo i dati del Viminale, quando mancano tra 4000 e oltre 5000 sezioni da esaminare, l’affluenza media nazionale è del 30%, in aumento rispetto al 22,72% di ieri alle 23. E’ il valore che emerge quando le sezioni esaminate si avvicinano al totale di 61.591, passando dalle 57.311 sezioni esaminate sul primo quesito (Jobs act e reintegro dei licenziamenti illegittimi) e le 55.701sul quinto quesito (cittadinanza italiana). La percentuale dell’affluenza varia di pochissimo fra i 5 quesiti, stando sempre sul 30%. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: Affluenza Referendum Quorum Ferma

