Referendum seggi chiusi e niente quorum | a Palermo è provincia ha votato un elettore su 4

Alle urne, a Palermo e in tutta Italia, si sono chiusi i seggi con un’affluenza che lascia pochi dubbi: senza quorum, il referendum si conclude senza effetti vincolanti. Solo un elettore su quattro nella provincia di Palermo ha scelto di partecipare, riflettendo un interesse più basso del previsto. Dalla piattaforma Eligendo emergono cifre che ci raccontano il volto di un Paese diviso tra partecipazione e disillusione. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro?

