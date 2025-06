Referendum seggi chiusi e niente quorum | a Palermo e provincia ha votato un elettore su 4

Alle urne si è registrata una partecipazione inferiore alle aspettative, con soltanto un elettore su quattro che ha deciso di esercitare il proprio diritto di voto. A Palermo e provincia, i seggi sono chiusi da circa un'ora e lo spoglio è in corso, mentre in tutta Italia l’affluenza si avvicina a livelli storicamente bassi. Una giornata che lascia aperti più interrogativi che certezze sulla partecipazione democratica nel nostro Paese.

