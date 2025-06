Referendum seggi aperti fino alle 15 Ieri alle 23 affluenza del 22% degli elettori

Oggi, alle 7 del mattino, i seggi sono di nuovo aperti in tutta Italia per la seconda giornata di votazioni sui cruciali referendum su lavoro e cittadinanza, oltre ai ballottaggi in 20 comuni. Con un’affluenza già del 22% ieri sera, ogni voto conta per determinare il futuro del Paese. Ricordate, potrete esercitare il vostro diritto di voto fino alle 15: non lasciate che questa occasione passi inosservata!

Roma, 9 giugno 2025 - Sono riaperti in tutta Italia alle 7 seggi per la seconda giornata di voto sui 5 referendum su lavoro e cittadinanza. Si potrà votare fino alle 15. Fino alla stessa ora si vota anche per i ballottaggi nei 13 Comuni sopra i 15mila abitanti, tra cui Taranto e Matera, e nei 7 Comuni in Sardegna al primo turno, tra cui Nuoro. Ieri alle 23 l'affluenza era del 22% di elettori alle urne, dato decisivo per la stessa validità dei referendum che devono registrare la partecipazione del 50% +1 degli aventi diritto.

Affluenza referendum: alle 19 è stata di circa il 16 per cento. I seggi rimarranno aperti fino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

Referendum, l'affluenza alle 19 è al 16,1%. Oggi seggi aperti fino alle 23

