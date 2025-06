Referendum Schlein | Grazie a oltre 14 milioni sono più di quelli che hanno votato Meloni

Elly Schlein esprime gratitudine nei confronti dei 14 milioni di italiani che hanno partecipato al referendum, superando di gran lunga i votanti di Meloni, evidenziando l'importanza della mobilitazione popolare. Pur riconoscendo il mancato raggiungimento del quorum, la leader Pd ribadisce il valore della partecipazione democratica e invita a non sottovalutare il peso delle scelte dei cittadini. È un gesto che sottolinea come ogni voto, anche quando non si raggiunge il quorum, conti e contribuisca al dibattito politico.

(Adnkronos) – Elly Schlein rivendica l'appoggio al referendum nonostante il mancato raggiungimento del quorum. "Grazie alle oltre 14 milioni di persone che hanno deciso di votare e tutti coloro che si sono mobilitati per far contare il voto dei cittadini. Per noi il vostro voto conta", afferma la leader Pd che manda poi una stoccata . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Referendum, Schlein: “Grazie a oltre 14 milioni, sono più di quelli che hanno votato Meloni”

