Referendum Schlein | grazie a 14 mln elettori più di chi ha votato Meloni

Il referendum Schleinitz ha segnato un importante traguardo democratico, con oltre 14 milioni di elettori che hanno scelto di esercitare il proprio diritto di voto, superando di gran lunga i voti ricevuti da Meloni. Roma, 9 giugno – Un risultato che testimonia la passione e l’impegno dei cittadini nel partecipare attivamente alla vita politica, anche se il quorum non è stato raggiunto. Questo dimostra quanto sia fondamentale continuare a mobilitarsi per le questioni che influenzano la nostra quotidianità, perché ogni voce conta.

Roma, 9 giu. (askanews) – "Grazie alle oltre 14 milioni di persone che hanno deciso di votare e tutti coloro che si sono mobilitati per far contare il voto dei cittadini. Per noi il vostro voto conta. Peccato per il mancato raggiungimento del quorum, sapevamo che sarebbe stato difficile arrivarci, ma i referendum toccavano questioni che riguardano la vita di milioni di persone ed era giusto spendersi nella campagna al fianco dei promotori, senza tatticismi e senza ambiguità. Sui temi del lavoro e della cittadinanza, che sono costitutivi per una forza progressista, continueremo a impegnarci in parlamento con le nostre proposte".