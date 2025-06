Referendum Schlein-Conte-Avs incalzano Meloni ma i moderati protestano

Il referendum Schleim Conte ha acceso il dibattito politico, con Meloni che incalza mentre i moderati alzano le proteste. Roma si prepara a un confronto cruciale, tra aspettative deluse e sfide da affrontare. Se da un lato la partecipazione non ha raggiunto i livelli sperati, dall’altro il risultato rappresenta un segnale importante nel fragile equilibrio italiano. La vera partita politica è appena iniziata, e il futuro si gioca ora.

Roma, 9 giu. (askanews) – L'obiettivo, quello vero, in qualche modo è stato raggiunto, anche se qualche parlamentare Pd non nasconde che si sperava in un quorum più alto, tra il 35% e il 40%. Che i quesiti passassero non era nemmeno tra le aspettative dei più ottimisti, ma la partecipazione è stata un po al di sotto delle attese degli ultimi giorni. D'altro canto, i vertici di Pd-M5s-Avs cercano di rispettare il copione che si erano prefissati, quello che prevedeva l'invio di un doppio messaggio politico – uno a Giorgia Meloni e uno, più subliminale, ai 'moderati' del centrosinistra. Certo, dalla minoranza Pd e dai centristi si leva più di un mugugno, ma nessuno intende offrire il fianco.

