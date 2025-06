Referendum Schlein | Ci stiamo informando di tutto

In un momento cruciale per la democrazia, Elly Schlein sottolinea l’importanza di essere ben informati e vigili durante il referendum Schleim. Con determinazione, afferma: “Ci stiamo informando di tutto” e che i rappresentanti sono presenti per garantire trasparenza e correttezza. Mentre alcuni esponenti di sinistra, come Angelo, esprimono preoccupazioni, il nostro impegno resta quello di tutelare il voto e l’integrità del processo democratico.

“Ci stiamo informando di tutto. Abbiamo i nostri rappresentanti nei seggi e prendiamo nota di tutto” Elly Schlein risponde così a chi, all’uscita del seggio, le riferisce che il personale addetto chiede se si vogliono o meno ritirare le schede per votare per i 5 referendum. Un atteggiamento che alcuni di sinistra – come Angelo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Referendum, Schlein: “Ci stiamo informando di tutto”

