Referendum Salvini festeggia per il quorum mancato | La cittadinanza non è un regalo

In un contesto di grande fermento politico, Matteo Salvini celebra il mancato quorum del referendum sulla cittadinanza come un segnale di consapevolezza tra gli italiani. Dalla “Festa della Vittoria” in Loira, il leader leghista sottolinea l’importanza di regole più chiare e severe, ribadendo che la cittadinanza non è un regalo ma un diritto da tutelare con responsabilità . Un evento che mette in luce i nuovi scenari della politica italiana.

Intervenendo sul palco della “Festa della Vittoria”, organizzato dai Patrioti europei in una zona rurale della Loira, Matteo Salvini ha commentato così il mancato raggiungimento del quorum in occasione delle consultazioni dell’8 e 9 giugno ( già partita la raccolta firme per la proposta di legge sull’abolizione ): «Oggi in Italia si votano dei referendum che non passeranno: la cittadinanza non è un regalo, chiediamo regole più chiare e severe per essere cittadini italiani, non basta qualche anno in più di residenza». Cambiando tema – ma non troppo – il vicepremier e leader del Carroccio ha affermato che «la minaccia non arriva da est, da improbabili carri armati russi, ma dal sud e dai migranti clandestini ». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Referendum, Salvini festeggia per il quorum mancato: «La cittadinanza non è un regalo»

In questa notizia si parla di: Referendum Salvini Quorum Mancato

