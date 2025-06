Referendum Salvini | Enorme sconfitta per una sinistra che non ha più idee

Il referendum Salvini segna un netto calo di credibilità per una sinistra priva di idee concrete, mentre la risposta degli italiani si è manifestata con un voto deciso. In un contesto in cui il governo ha ottenuto risultati tangibili come record di occupazione e riduzione del precarato, la sfida futura sarà mantenere questa strada. La domanda ora è: quale direzione prenderà il Paese?

ROMA – “Grande rispetto per chi è andato a votare, enorme sconfitta per una sinistra che non ha più idee e credibilità e che non riesce a mobilitare neanche i propri elettori. In due anni e mezzo al governo del Paese abbiamo ottenuto il record di italiani al lavoro, disoccupazione ai minimi, crescita dei posti fissi e calo del precariato: alla sinistra lasciamo le chiacchiere, Lega e governo rispondono coi fatti, e gli Italiani col voto (e il non voto) di ieri e oggi lo hanno capito benissimo. Cittadinanza accelerata? Idea sbagliata e bocciata pure quella, servono semmai più controlli e più buon senso. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Referendum, Salvini: “Enorme sconfitta per una sinistra che non ha più idee”

