Referendum Renzi | Quorum non ci sarà Salvini | Cittadinanza non è un regalo

Il panorama politico italiano si infiamma con le recenti dichiarazioni di Renzi e Salvini sui referendum in corso. Mentre Renzi sottolinea l'assenza di quorum, evidenziando la natura ideologica dei quesiti, Salvini mette in chiaro che la cittadinanza non si regala. Due visioni opposte che riflettono le tensioni e le sfide attuali del Paese, lasciando aperta la questione su quale sarà l'esito finale. Alla fine, cosa ci riserverà questa intricata partita politica?

(Adnkronos) – "Ormai è evidente che il quorum non ci sarà, come del resto era facilmente prevedibile vedendo i precedenti". Così Matteo Renzi sulla e-news. "I quesiti sul lavoro erano infatti ideologici e rivolti al passato come abbiamo detto in tutte le varie tribune televisive", ha sottolineato il leader di Italia Viva a poche ore . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Referendum, Renzi: “Quorum non ci sarà”. Salvini: “Cittadinanza non è un regalo”

Referendum 8 e 9 giugno 2025, i risultati: la diretta live. Alle 15 chiudono le urne, Renzi e Salvini esultano già: “Quorum non verrà raggiunto” - Il 8 e 9 giugno 2025 sono stati due giorni cruciali per il futuro del Paese, con cinque quesiti referendari riguardanti lavoro e cittadinanza.

.@matteorenzi ha una prerogativa non comune tra i politici. IL CORAGGIO Renzi vuole difendere una legge (il jobs act) del suo governo. Votare ?NO a questi referendum farsa di Landini è un dovere per tutti noi di @ItaliaViva il quorum NON sarà raggiunt - X Partecipa alla discussione

Cgil e Pd sanno che domenica sarà impossibile raggiungere il quorum e fissano soglie farlocche per la vittoria. Non hanno imparato nulla dall’esperienza di Renzi del 2016. di @BelpietroTweet - X Partecipa alla discussione