Referendum quorum non raggiunto | a Parma ha votato il 37.6%

Il referendum a Parma ha registrato un'affluenza superiore alla media nazionale, con circa il 37,6% degli aventi diritto, superando il quorum del 50%. Sebbene il dato complessivo si attesti intorno al 30%, questa partecipazione più elevata in Emilia-Romagna e nelle regioni vicine testimonia una crescente attenzione civica. Questi numeri ci invitano a riflettere sull'importanza della partecipazione democratica e sui motivi che spingono i cittadini a far sentire la propria voce.

Il referendum non ha raggiunto il quorum del 50% più uno dei votanti. Il dato nazionale si attesta intorno al 30%, quello che riguarda il comune di Parma è più alto, il 37.60 e il 37.65 degli aventi diritto, a seconda del quesito. Le regioni con il quorum più alto sono l'Emilia-Romagna e la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Referendum, quorum non raggiunto: a Parma ha votato il 37.6%

In questa notizia si parla di: Quorum Referendum Raggiunto Parma

Referendum, il mal di quorum dei quesiti: da 30 anni solo una volta raggiunta la soglia - Negli ultimi trent'anni, il quorum dei referendum ha rappresentato una sfida difficile, con solo una sporadica eccezione.

Referendum 2025, per dati parziali affluenza intorno al 30%. Quorum non raggiunto. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Referendum 2025, per dati parziali affluenza intorno al 30%. Leggi su tg24.sky.it

Non passano i Referendum 2025, il quorum non è stato raggiunto: cosa succede ora - Com'era prevedibile, sulla base degli ultimi sondaggi e dei primi dati sull'affluenza, il quorum ... Leggi su fanpage.it

Landini: 'L'obiettivo era il quorum, è chiaro che non è raggiunto' - "Il nostro l'obiettivo era raggiungere il quorum, è chiaro che non lo abbiamo raggiunto. Leggi su ansa.it