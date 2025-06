Referendum quorum lontano | l' affluenza si ferma al 30,6% Flop sulla cittadinanza

I sì oltre l'80% nei quattro quesiti sul lavoro. Attorno al 60% quello relativo invece alla cittadinanza.

Referendum cittadinanza, il simbolo con le date del voto proiettati su Palazzo Chigi: il blitz del comitato promotore - Il comitato promotore del referendum sulla cittadinanza ha fatto sentire la sua voce con un’iniziativa audace a Palazzo Chigi.

Il referendum sulla cittadinanza è un caso: quorum lontano e i «sì» poco sopra il 60%. Pregliasco: «I più favorevoli? Chi vive nelle ztl delle grandi città» Partecipa alla discussione

Urne chiuse per i referendum. Si votava su cinque quesiti: quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza. Il primo dato parziale sull’affluenza dei referendum a urne chiuse è del 27,3%, quindi lontano dal raggiungimento del quorum. #referendum #italia Partecipa alla discussione

