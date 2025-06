Referendum quorum lontano anche nelle roccaforti rosse

Il risultato del referendum ha sorpreso anche nelle roccaforti tradizionali: in Toscana e in Emilia-Romagna, il tasso di partecipazione si è fermato ben sotto il 40%, segnando una cocente sconfitta politica. Un segnale chiaro di cambiamento che invita a riflettere sulle dinamiche attuali e sulle sfide future del paese. La domanda ora è: cosa ci riserva questa nuova realtà?

