Referendum quorum fallito | il record negativo ai quesiti del 2022 sulla giustizia con affluenza del 20,9% I precedenti

al referendum sulla giustizia del 2022, che con un’affluenza del 20,9% ha segnato il record negativo più basso di sempre. Questo dato evidenzia quanto sia cruciale rafforzare il coinvolgimento dei cittadini, rendendo il referendum uno strumento ancora più rappresentativo e potente per la nostra democrazia. Solo così potremo garantire decisioni condivise e legittime, riscoprendo il valore della partecipazione attiva.

Il referendum è uno strumento fondamentale della democrazia diretta in Italia. Tuttavia, molti referendum non hanno raggiunto il quorum necessario per essere validi. Il record negativo spetta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Referendum, quorum fallito: il record negativo ai quesiti del 2022 sulla giustizia (con affluenza del 20,9%). I precedenti

