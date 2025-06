Referendum quella curiosa euforia sui social | Gli italiani non si sono astenuti perché stimano i leader del centrodestra

Il referendum ha acceso una curiosa euforia sui social, ma dietro le battute si nasconde una riflessione profonda sulla partecipazione politica degli italiani. Nonostante gli scherzi sulla non partecipazione, la realtà dimostra che molti hanno scelto di votare, consapevoli dell’importanza delle loro scelte. Le reazioni del centrodestra, tra messaggi di solidarietà e analisi politiche, rivelano come il voto rimanga un atto fondamentale per la democrazia. La domanda è: quanto tutto ciò influenzerà il futuro politico del paese?

" Scherzare sulla non partecipazione al voto è pericoloso". La riflessione sul post referendum e le reazioni del centrodestra. " Batti il cinque, Elly, ci hai resi ancora più forti". E ancora: " Oggi tramonta il campo largo". Poi la foto di uno spettro in un seggio elettorale, a richiamare il gesto di Riccardo Magi di qualche settimana fa alla Camera, quando travestito aveva inscenato " il fantasma della democrazia", e venendo accompagnato fuori dall'Aula.

