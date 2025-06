referendum quando sapremo i risultati e se i cinque quesiti hanno raggiunto il quorum

Il voto è previsto entro la giornata, con i risultati ufficiali che saranno comunicati nelle ore successive alla chiusura delle urne. La vera sfida resta il quorum: solo se oltre il 50% degli aventi diritto si esprimerà, i cinque quesiti su lavoro e cittadinanza potranno essere considerati validi. Rimanete sintonizzati per scoprire se questa importante consultazione popolare avrà il peso che merita, o se dovremo aspettare un’altra occasione per fare sentire la nostra voce.

