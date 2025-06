Referendum | quali sono i motivi del flop? Alle 16.30 l’analisi con Martina Castigliani e Chiara Brusini

Il referendum ha suscitato grande interesse, ma il risultato finale ha deluso molte aspettative. Alle 16.30, Martina Castigliani e Chiara Brusini ci accompagneranno in un’analisi approfondita per scoprire le ragioni di questo flop, tra dinamiche politiche, partecipazione e percezioni pubbliche. Un appuntamento imperdibile per chi vuole capire cosa si cela dietro i numeri e cosa attende il nostro paese. Non mancate!

Referendum: quali sono i motivi del flop? Alle 16.30 l'analisi in diretta con Martina Castigliani e Chiara Brusini

