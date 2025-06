Referendum | qual è il futuro possibile per questo strumento che in passato ha cambiato la vita degli italiani

Referendum: qual è il futuro possibile per uno strumento fondamentale di democrazia diretta in Italia? Un sistema che, nonostante le sue potenzialità, fatica a coinvolgere i cittadini, come dimostra il calo di affluenza alle urne. È tempo di ripensare e valorizzare questo importante meccanismo, affinché possa tornare a rappresentare davvero la volontà popolare, rafforzando la partecipazione democratica nel nostro Paese.

Referendum e astensione: quale futuro è possibile per questo strumento importante di democrazia diretta che tante volte ha cambiato la vita degli italiani. Il quorum non è mai stato così lontano: l’affluenza alle urne si è fermata al 30,58%, decretando il fallimento della campagna del centrosinistra, ma anche confermando ancora una volta un elemento ricorrente nelle tornate elettorali: l’astensionismo. (Ansa Foto) -notizie.com I cinque quesiti non sono validi perché non è stato il 50%+1 dei votanti, ma dai dati di Eligendo emerge che ad esprimersi sono stati in maggioranza i sì. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Referendum: qual è il futuro possibile per questo strumento che (in passato) ha cambiato la vita degli italiani

Referendum, nel weekend i banchetti informativi di Avs e Possibile - Nel weekend del 17 e 18 maggio, Alleanza Verdi e Sinistra e Possibile di Ferrara promuovono banchetti informativi sui cinque referendum in programma l'8 e 9 giugno.

#DanielaFumarola intervistata dal ‘Corriere della sera’: «Con questi referendum si continua a guardare al futuro con lo specchietto retrovisore, ma il mondo de lavoro è cambiato e servono tutele nuove. Insomma, una battaglia di retroguardia che non intercetta Partecipa alla discussione

Lo dovresti dire al giornale dove scrivi le tue sciocchezze, a Napolitano, alla Fumarola, ad Orsini, ecc. Sicuramente avresti detto il contrario se i referendum li avesse proposti la destra. La tua faziosità supera abbondantemente la decenza. Partecipa alla discussione

