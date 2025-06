Referendum proposta di legge popolare per l’abolizione del quorum Staderini | In 2 ore 1000 firme a luglio in Aula

In sole due ore, oltre 1000 cittadini hanno firmato digitalmente per sostenere l’abolizione del quorum nei referendum, un gesto che ribadisce la volontà di partecipazione popolare. Mario Staderini, ex radicale e primo firmatario della proposta, esprime soddisfazione: “In 2 ore abbiamo raccolto più di mille firme digitali”. La pagina per firmare, accessibile tramite Spid o CIE sul sito del Ministero della Giustizia, rappresenta un passo importante verso una democrazia più partecipativa.

"In 2 ore abbiamo raccolto più di mille firme digitali per abolire il quorum nei referendum ", dice soddisfatto Mario Staderini, ex radicale e primo firmatario della proposta di legge popolare per abolire l'asticella della partecipazione nelle consultazioni dal basso. La pagina per la raccolta firme è stata pubblicata sul sito del ministero della Giustizia, dove si può firmare accedendo con Spid o cara d'identità elettronica. (https:firmereferendum.giustizia.itreferendumopendettaglio-o pen3900018). Il quorum per le consultazioni popolari è previsto dall'articolo 75 della Carta: 50 per cento degli elettori più uno.

