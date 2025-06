Referendum? Primarie del Pd Cerno | 140 milioni per regolare i loro conti interni | VIDEO

Hanno costretto gli italiani a spendere 140 milioni di euro solo per regolare i loro conti interni. La manovra, ormai chiara a tutti, rivela come le primarie del PD siano state trasformate in un enorme spot politico, lontano dalla realtà quotidiana e dalle esigenze dei cittadini. Un episodio che testimonia ancora una volta l’arroganza di una classe dirigente incapace di ascoltare e di mettere il Paese al centro.

Sapore di Salis, sapore di Maloox. Gli italiani non hanno creduto alle favolette della sinistra e non sono cascati nel tranello di un referendum pagato coi soldi dei contribuenti e trasformato nelle primarie del Pd. Ma la sinistra non sa perdere e ora inventa la fantomatica soglia del 30% per nascondere l'ennesimo colossale flop politico. “Hanno costretto gli italiani a spendere 140 milioni di euro solo per regolare i loro conti interni. La piazza di Gaza era un gioco di prestigio usato per provare a parlare di Jobs Act che è ormai una cosa vecchia di 10 anni. Bisogna sapere perdere e invece la sinistra ci sta spiegando che questo referendum sarebbe una vittoria perché inventano una fantomatica soglia del 30% di affluenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum? Primarie del Pd. Cerno: "140 milioni per regolare i loro conti interni" | VIDEO

